Росія може готувати наступ на Україну за участю 175 тисяч військових, - WP

Як повідомляється, документ американської розвідки, отриманий WP, включає супутникові фотографії. На них видно, що російські війська зосереджуються в чотирьох місцях.

"Російські плани передбачають військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року з масштабом сил, що вдвічі перевищує той, який ми бачили минулої весни під час раптових навчань Росії біля кордонів України... Плани охоплюють широке пересування 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тисяч осіб, а також бронетехніку, артилерію і техніку".,- йдеться в повідомленні.

На карті США кількість військовослужбовців РФ становить 70 тисяч, але при цьому прогнозується їхнє нарощування до 175 тисяч і описується широке пересування батальйонних тактичних груп до кордону і від кордону "для приховування намірів і створення невизначеності".

Згідно з документом, зараз розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також "новоприбулі" танки і артилерія.

У розвідувальному документі також передбачається, що російські сили можуть залишати обладнання на тренувальних об'єктах, щоб швидко приступити до атаки на Україну.