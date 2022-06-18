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Росія поширює фейк про блокаду українських військових в Сєвєродонецьку

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Україна, Субота 18 червня 2022 17:32
Росія поширює фейк про блокаду українських військових в Сєвєродонецьку Фото: РФ поширює фейк про блокаду українських військових на "Азоті" (freepik)
Автор: Наталія Юрченко

Росія поширює черговий фейк про ситуацію в Сєвєродонецьку (Луганська область). Окупанти стверджують, що українські військові нібито заблоковані та не можуть покинути території заводу "Азот".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

Зазначається, що ворог продовжує здійснювати інформаційно-психологічні операції (ІПСО), щоб викликати паніку у суспільстві.

"Наразі поширюють повідомлення про масову зраду у Сєвєродонецьку. Повідомлення приходять в Телеграм. Це спам розсилка ворога", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у мережі поширюються повідомлення, що нібито мости у Сєвєродонецьку підірвало українське командування, щоб бійці не змогли вийти з "Азоту".

В іншому маніпуляційному повідомленні зазначається, що нібито українських загиблих або кидають у полі, або везуть у морги Дніпра та Миколаєва, а потім ховають у цих містах.

Росія поширює фейк про блокаду українських військових в Сєвєродонецьку

Фото: ворог намагається викликати паніку в суспільстві (t.me/ngu_war_for_peace)

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку йдуть важкі бої. Наразі евакуація з заводу "Азот" неможлива, проте місто не заблоковане, зв'язок з ним є.

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Російська Федерація Сєвєродонецьк Донбас фейки
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