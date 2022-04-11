ru ua
Пн, 11 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія готує фейки про здачу в полон військових із західною зброєю, - Єрмак

Новость на русском →
Київ, Понеділок 11 квітня 2022 11:32
Росія готує фейки про здачу в полон військових із західною зброєю, - Єрмак Фото: голова Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація розпочинає так звану "фейкову операцію" про зброю, яку Україні передають союзники. Зокрема, фейки про здачу в полон військових зі зразками західного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Нам відомі сценарії росіян. Назву один з них. Вони можуть запускати фейки, що українські солдати здаються зі зброєю від союзників, і воно масово переходить на озброєння російської армії. Хочу відразу попередити такі фейки. Бо зброя в руках воїнів ЗСУ виключно відправляє ворога на той світ", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, раніше з'явився фейк про нібито знищення переданої Україні пускової установки системи С-300, яку передала Словаччина, однак цю інформацію спростував словацький прем'єр Едуард Хегер.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Війна Росії проти України
NEWS
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
47-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Донбас. Чому бої на сході можуть вирішити результат всієї війни