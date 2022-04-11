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Росія заявила про знищення словацької системи C-300 в Україні. Це виявилося фейком

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Братислава, Понеділок 11 квітня 2022 08:53
Росія заявила про знищення словацької системи C-300 в Україні. Це виявилося фейком Фото: словацький прем'єр Едуард Хегер (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

У Росії заявили про нібито знищення системи протиповітряної оборони (ППО) С-300, яку Україні передала Словаччина. Але словацька сторона заперечує дану інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера.

Зазначимо, напередодні Міноборони Росії відзвітувало, що нібито російські війська знищили пускові установки українських зенітних ракетних комплексів С-300, в тому числі і ту, яку передала Словаччина.

"Словаччина категорично заперечує російську пропаганду про те, що система ППО С-300 в Україні була знищена. Це обман. Офіційно підтверджено Україною", - заявив Хегер.

Нагадаємо, минулого тижня Словаччина передала Україні пускову установку С-300, тепер обговорюється можливість поставки самохідних гаубиць Zuzana. Питання винищувачів поки не стоїть на порядку денному.

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