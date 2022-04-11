Россия готовит фейки о сдаче в плен военных с западным оружием, - Ермак

Российская Федерация начинает так называемую "фейковую операцию" об оружии, которое Украине передают союзники. В частности, фейки о сдаче в плен военных с образцами западного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Нам известны сценарии россиян. Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников, и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предотвратить такие фейки. Ибо оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет", - отметил Ермак.