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Россия готовит фейки о сдаче в плен военных с западным оружием, - Ермак

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Киев, Понедельник 11 апреля 2022 11:32
Россия готовит фейки о сдаче в плен военных с западным оружием, - Ермак Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Российская Федерация начинает так называемую "фейковую операцию" об оружии, которое Украине передают союзники. В частности, фейки о сдаче в плен военных с образцами западного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Нам известны сценарии россиян. Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников, и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предотвратить такие фейки. Ибо оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет", - отметил Ермак.

Напомним, ранее появился фейк о якобы уничтожении переданной Украине пусковой установки системы С-300, которую передала Словакия, однако эту информацию опроверг словацкий премьер Эдуард Хегер.

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