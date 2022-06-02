Росія готова дати коридор для вивезення українського зерна, - Небензя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

При цьому, за його словами, Україна повинна розмінувати море.

"Росія готова надати безпечний прохід суднам для вивезення зерна з українських портів", - заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина підготувала дорожню карту, яка може допомогти забезпечити експорт українського зерна по Чорному морю. Очікується, що її найближчим часом обговорять представники Росії, України та ООН.

Крім того, турецькі ЗМІ пишуть, що Київ і Москва можуть домовитися про розблокування чорноморських портів на зустрічі в Стамбулі.

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