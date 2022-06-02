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Росія готова дати коридор для вивезення українського зерна, - Небензя

Фото: постпред Росії при ООН Василь Небензя (news un org)
Автор: Ілона Свиридова

Російська Федерація готова надати Україні безпечний коридор в Чорному морі, щоб забезпечити експорт зернових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Росія готова надати безпечний прохід суднам для вивезення зерна з українських портів", - заявив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

При цьому, за його словами, Україна повинна розмінувати море.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина підготувала дорожню карту, яка може допомогти забезпечити експорт українського зерна по Чорному морю. Очікується, що її найближчим часом обговорять представники Росії, України та ООН.

Крім того, турецькі ЗМІ пишуть, що Київ і Москва можуть домовитися про розблокування чорноморських портів на зустрічі в Стамбулі.

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