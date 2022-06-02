ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Туреччина підготувала "дорожню карту" забезпечення експорту українського зерна, - ЗМІ

Новость на русском →
Четвер 02 червня 2022 18:11
Туреччина підготувала "дорожню карту" забезпечення експорту українського зерна, - ЗМІ Фото: Туреччина підготувала "дорожню карту" забезпечення експорту українського зерна (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Туреччина, з метою вирішення глобальної продовольчої кризи, підготувала "дорожню карту", деталі якої будуть обговорені представниками Росії, України та ООН найближчим часом. План повинен забезпечити безпечне надходження зерна з України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на турецьке видання "Anadolu".

“Дорожня карта” щодо функціонування "зернового коридору" була підготовлено за підсумками переговорів Туреччини з Росією, Україною та представникам ООН. Також планується створення й командного центру в Стамбулі.

Під час чотиристоронньої наради, яка запланована на найближчі дні, обговорюватимуться:

  • маршрут експорту;
  • страхування й безпека кораблів;
  • очищення моря від мін.

Загалом на світовий ринок планується представити 20 млн тонн зерна.

Зазначається, що питання "зернового коридору" президент Таїп Ердоган також порушував під час телефонної розмови з головою Кремля Володимиром Путіним й лідером України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що за словами генсека ООН Антоніу Гутерріша, вирішення продовольчої кризи у світі неможливе без повернення продовольства України та добрив Росії на світовий ринок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Турция
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні