Туреччина підготувала "дорожню карту" забезпечення експорту українського зерна, - ЗМІ
Туреччина, з метою вирішення глобальної продовольчої кризи, підготувала "дорожню карту", деталі якої будуть обговорені представниками Росії, України та ООН найближчим часом. План повинен забезпечити безпечне надходження зерна з України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на турецьке видання "Anadolu".
“Дорожня карта” щодо функціонування "зернового коридору" була підготовлено за підсумками переговорів Туреччини з Росією, Україною та представникам ООН. Також планується створення й командного центру в Стамбулі.
Під час чотиристоронньої наради, яка запланована на найближчі дні, обговорюватимуться:
- маршрут експорту;
- страхування й безпека кораблів;
- очищення моря від мін.
Загалом на світовий ринок планується представити 20 млн тонн зерна.
Зазначається, що питання "зернового коридору" президент Таїп Ердоган також порушував під час телефонної розмови з головою Кремля Володимиром Путіним й лідером України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що за словами генсека ООН Антоніу Гутерріша, вирішення продовольчої кризи у світі неможливе без повернення продовольства України та добрив Росії на світовий ринок.
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