Україна і Росія можуть домовитися в Стамбулі про розблокування портів, - Sabah
Туреччина готова внести свій внесок у створення безпечного морського коридору для вивезення сільськогосподарської продукції із заблокованих українських портів. Механізм може бути узгоджений на переговорах України і Росії в Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Sabah.
Видання повідомляє, що українська і російська сторони готові піти на компроміс у питанні безпечного вивезення продовольства.
Зокрема, Україна допускає можливість розмінування за два тижні підходів до портів, але вимагає від Росії зобов'язання не заходити її суднам в порти.
Росія в свою чергу вимагають, щоб зброя не доставлялася в Україну вантажними суднами, і вимагає зняття санкцій щодо російських суден у сфері страхування та обслуговування своїх кораблів у міжнародних портах.
Нагадаємо, станом на початок травня в українських портах було заблоковано майже 25 млн тонн зерна. Їх не можуть вивезти, оскільки російські кораблі обстрілюють суховантажі в Чорному морі.
Крім того, раніше президент РФ у розмові з італійським прем'єром назвав умову розблокування українських портів.
Додамо, що глава офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що найбільш дієвий спосіб для розблокування українських портів - супровід кораблів під військовим конвоєм країн партнерів.