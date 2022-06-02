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Україна і Росія можуть домовитися в Стамбулі про розблокування портів, - Sabah

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Анкара, Четвер 02 червня 2022 11:48
Україна і Росія можуть домовитися в Стамбулі про розблокування портів, - Sabah Фото: Україна і Росія можуть домовитися в Стамбулі про розблокування портів (wikimedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина готова внести свій внесок у створення безпечного морського коридору для вивезення сільськогосподарської продукції із заблокованих українських портів. Механізм може бути узгоджений на переговорах України і Росії в Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Sabah.

Видання повідомляє, що українська і російська сторони готові піти на компроміс у питанні безпечного вивезення продовольства.

Зокрема, Україна допускає можливість розмінування за два тижні підходів до портів, але вимагає від Росії зобов'язання не заходити її суднам в порти.

Росія в свою чергу вимагають, щоб зброя не доставлялася в Україну вантажними суднами, і вимагає зняття санкцій щодо російських суден у сфері страхування та обслуговування своїх кораблів у міжнародних портах.

Нагадаємо, станом на початок травня в українських портах було заблоковано майже 25 млн тонн зерна. Їх не можуть вивезти, оскільки російські кораблі обстрілюють суховантажі в Чорному морі.

Крім того, раніше президент РФ у розмові з італійським прем'єром назвав умову розблокування українських портів.

Додамо, що глава офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що найбільш дієвий спосіб для розблокування українських портів - супровід кораблів під військовим конвоєм країн партнерів.

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