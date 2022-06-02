Україна і Росія можуть домовитися в Стамбулі про розблокування портів, - Sabah

Туреччина готова внести свій внесок у створення безпечного морського коридору для вивезення сільськогосподарської продукції із заблокованих українських портів. Механізм може бути узгоджений на переговорах України і Росії в Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Sabah .

Видання повідомляє, що українська і російська сторони готові піти на компроміс у питанні безпечного вивезення продовольства.

Зокрема, Україна допускає можливість розмінування за два тижні підходів до портів, але вимагає від Росії зобов'язання не заходити її суднам в порти.

Росія в свою чергу вимагають, щоб зброя не доставлялася в Україну вантажними суднами, і вимагає зняття санкцій щодо російських суден у сфері страхування та обслуговування своїх кораблів у міжнародних портах.