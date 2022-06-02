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Россия готова дать коридор для вывоза украинского зерна, - Небензя

Фото: постпред России при ООН Василий Небензя (news un org)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация готова предоставить Украине безопасный коридор в Черном море, чтобы обеспечить экспорт зерновых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Россия готова предоставить безопасный проход судам для вывоза зерна из украинских портов", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

При этом, по его словам, Украина должна разминировать море.

Напомним, ранее стало известно, что Турция подготовила дорожную карту, которая может помочь обеспечить экспорт украинского зерна по Черному морю. Ожидается, что ее в ближайшее время обсудят представители России, Украины и ООН.

Кроме того, турецкие СМИ пишут, что Киев и Москва могут договориться о разблокировке черноморских портов на встрече в Стамбуле.

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