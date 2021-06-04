RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія готова далі реалізувати подібні "Північному потоку-2" проекти, - Путін

Автор: Анастасія Рокитна

Росія готова і далі реалізовувати із зарубіжними партнерами проекти, подібні "Північному потоку-2". По цьому газопроводу вже завершено укладання першої нитки.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляє "РИА Новости".

За його словами, роботи з будівництва другої нитки "Північного потоку-2" тривають.

"Ми готові і далі реалізувати проекти, подібні "Північному потоку-2", - заявив Путін.

Відзначимо, американський сенатор Джин Шахін висловила надію, що в цьому році США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2". Вона заявила, що російський газопровід загрожує Україні.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена відмовилась посилювати санкції проти газопроводу.

Раніше український посол Оксана Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння російському газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що тільки США можуть не допустити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Глава держави закликав адміністрацію президента США не давати "зброю" Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Північний потік-2