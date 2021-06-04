Росія готова далі реалізувати подібні "Північному потоку-2" проекти, - Путін

Росія готова і далі реалізовувати із зарубіжними партнерами проекти, подібні "Північному потоку-2". По цьому газопроводу вже завершено укладання першої нитки.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляє "РИА Новости".
За його словами, роботи з будівництва другої нитки "Північного потоку-2" тривають.
"Ми готові і далі реалізувати проекти, подібні "Північному потоку-2", - заявив Путін.
Відзначимо, американський сенатор Джин Шахін висловила надію, що в цьому році США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2". Вона заявила, що російський газопровід загрожує Україні.
Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена відмовилась посилювати санкції проти газопроводу.
Раніше український посол Оксана Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння російському газопроводу "Північний потік-2".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що тільки США можуть не допустити завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Глава держави закликав адміністрацію президента США не давати "зброю" Росії.