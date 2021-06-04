Росія готова далі реалізувати подібні "Північному потоку-2" проекти, - Путін

За його словами, роботи з будівництва другої нитки "Північного потоку-2" тривають.

"Ми готові і далі реалізувати проекти, подібні "Північному потоку-2", - заявив Путін.

Відзначимо, американський сенатор Джин Шахін висловила надію, що в цьому році США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2". Вона заявила, що російський газопровід загрожує Україні.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена відмовилась посилювати санкції проти газопроводу.