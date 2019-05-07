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У Криму звільнили двох херсонських рибалок

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 14:49
У Криму звільнили двох херсонських рибалок
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Руслан Кондратюк та Андрій Морозов повертаються додому

В окупованому Криму звільнили херсонських рибалок Руслана Кондратюка та Андрія Морозова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена Людмили Денісової.

Денисова повідомила, що провела телефонні переговори з російською колегою Тетяною Москальковою.

"Вона повідомила мені, що в рамках наших з нею попередніх домовленостей, були звільнені разом зі своїм судном утримувані на території окупованого Криму два херсонських рибалки - Руслан Кондратюк Андрій Морозов", - зазначила вона.

Денісова додала, що на даний момент вони повертаються в Херсонську область.

У Криму звільнили двох херсонських рибалок

 

Нагадаємо, рибалок затримали російські прикордонники ще у вересні 2018, коли вони пришвартовували моторний човен на кримському березі озера Сиваш.

Як зазначив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, у рибалок почалися проблеми з двигуном човна, в результаті чого їх віднесло на окуповану територію, де вони і були затримані прикордонниками ФСБ Росії. Російська сторона також звинуватила їх у "незаконному перетині кордону". Зазначимо, російські прикордонники регулярно затримують українських рибалок і пред'являють їм порушення кордонів.

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