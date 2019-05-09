В окупованому Криму розбили пам'ятник загиблих на війні кримських татар

Фото: розбитий пам'ятник (facebook.com/crimeantatars.club/)

6 травня в Орловці був оновлений стояв з 60-х років пам'ятник героям війни

В окупованому Криму в Мамашае (Орловка) в ніч на 9 травня невідомі розбили пам'ятник з іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Crimean Tatars Facebook.

Як повідомляється, 6 травня в Орловці був оновлений стояв з 60-х років пам'ятник героям війни.

"Силами і на кошти місцевої кримськотатарської громади він був доповнений двома гранітними плитами. Раніше на пам'ятнику були висічені імена тільки 6 загиблих, і серед них - жодного кримськотатарського. А адже з цього села на війну пішло багато кримських татар. На оновлених плитах пам'ятника тепер імена 64 загиблих на війні мешканців Мамашая, серед яких 57 - кримські татари", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що оновлений пам'ятник не простояв і трьох днів.

"У ніч на 9 травня вандали розбили гранітні плити. Це виявили вранці Дня перемоги, коли по всій країні вже вшановували ветеранів, віддавали данину пам'яті загиблим на війні, щосили звучали переможні марші і йшли маршем безсмертні полиці", - йдеться в повідомленні.

Фото: розбитий пам'ятник (facebook.com/crimeantatars.club/)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві перед початком акції "Безсмертний полк" поліція затримала одну з організаторів акції, мати загиблої колишнього народного депутата "Партії регіонів" Бережну Олену. Жінка намагалася пройти на периметр проведення маршу із забороненою символікою.

Крім того, в районний відділ поліції доставили трьох осіб за використання забороненої символіки під час акції, присвяченої Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в центрі Києва.