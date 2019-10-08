ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кремлі заявили про безальтернативність нормандського формату

Новини » Політика    08.10.2019 - 16:54
У Кремлі заявили про безальтернативність нормандського формату
Фото: Дмитро Пєсков (УНІАН)

Кремль оцінив можливість участі США в нормандському форматі

Основні зусилля по врегулюванню конфлікту на Донбасі сконцентровані на нормандському форматі і, на думку його учасників, йому зараз немає альтернативи. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

Таким чином Пєсков відповів на питання про те, чи планується участь США в ролі учасника переговорів у нормандському форматі. Пєсков додав, американська влада може використовувати вплив на Україну для якнайшвидшого виконання мінських угод.

"І питання імплементації мінських домовленостей, вони як раз і обговорюються в нормандському форматі. Точка зору про підключення США до цього формату не знаходить підтримки", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, за словами Пєскова, Росія зацікавлена провести зустріч у нормандському форматі на вищому рівні. Пєсков зазначив, що саміт повинен бути добре підготовлений, щоб стати результативним.

Також РБК-Україна повідомляло, що Пєсков заявив, що не важливо, хто вважає Росію учасником війни на Донбасі. Так Пєсков відповів на питання про те, чому навіть найближчі союзники Росії і, зокрема, Білорусь, вважають Росію учасником конфлікту в цьому регіоні.

У Путіна відповіли на слова Пристайка про відтягування Росією нормандської зустрічі Росія шукає підстави відкласти нормандський саміт, - Пристайко
Новини України Пєсковнормандский формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся