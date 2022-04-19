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У Росії оголосили про початок нового етапу "спецоперації" в Україні

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Москва, Вівторок 19 квітня 2022 12:23
У Росії оголосили про початок нового етапу "спецоперації" в Україні Фото: глава МЗС Росії Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Сергій Лавров знову прокоментував війну в Україні. Він заявив про початок нової фази так званої "спецоперації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"В Україні починається наступна фаза спецоперації", - заявив Лавров.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас вже почалася.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив, що окупанти спробували піти в наступ уздовж лінії фронту у трьох областях.

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