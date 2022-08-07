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Росія має повернути Україні захоплені атомні об'єкти, - МЗС Естонії

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Таллінн, Неділя 07 серпня 2022 19:29
Росія має повернути Україні захоплені атомні об'єкти, - МЗС Естонії Фото: міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація повинна повернути Україні всі захоплені об'єкти атомної енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу.

"Росія повинна негайно зупинити ядерний тероризм в Запоріжжі і передати всі об'єкти атомної енергетики в Україні українській стороні", - заявив він.

Нагадаємо, в останні дні почастішали російські обстріли території Запорізької АЕС. Імовірно, вони намагаються знеструмити південь України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські терористи стали першими у світі, хто вирішив використовувати атомні станції для терору.

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