Росія має повернути Україні захоплені атомні об'єкти, - МЗС Естонії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу.

"Росія повинна негайно зупинити ядерний тероризм в Запоріжжі і передати всі об'єкти атомної енергетики в Україні українській стороні", - заявив він.

Нагадаємо, в останні дні почастішали російські обстріли території Запорізької АЕС. Імовірно, вони намагаються знеструмити південь України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські терористи стали першими у світі, хто вирішив використовувати атомні станції для терору.

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