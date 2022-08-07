Россия должна вернуть Украине захваченные атомные объекты, - МИД Эстонии

Российская Федерация должна вернуть Украине все захваченные объекты атомной энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

"Россия должна немедленно остановить ядерный терроризм в Запорожье и передать все объекты атомной энергетики в Украине украинской стороне", - заявил он.