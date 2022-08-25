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Росія має негайно припинити військові дії навколо ЗАЕС, - Держдеп США

Фото: Запорізька АЕС (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська, Мілан Лєліч

Дії Росії на Запорізькій АЕС створюють ризик ядерного інциденту та витоку радіації, які можуть становити небезпеку не тільки для України, а й для сусідніх країн та всієї міжнародної спільноти. Єдиний шлях вирішення цієї проблеми - повернення Україні контролю над ЗАЕС та виведення російських військ із території України.

Про це на онлайн-брифінгу заявила заступник державного секретаря США з контролю над озброєннями та міжнародною безпекою Бонні Дженкінс, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Росія повинна негайно припинити військові дії навколо цього місця і дозволити українському персоналу, який там працює, виконувати свої обов'язки без тиску з боку російських збройних сил", - сказала Дженкінс.

Вона також наголосила на важливості негайного доступу на ЗАЕС фахівців МАГАТЕ. При цьому, наголосила заступник держсекретаря, цей візит має бути організований "з повною повагою до принципу українського суверенітету".

Відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна про те, чи не варто США негайно оголосити про можливі санкції проти росіян на випадок, якщо на ЗАЕС трапиться аварія, Дженкінс сказала, що зараз усі зусилля спрямовані на те, щоби такої аварії уникнути.

Як повідомлялося, у четвер, 25 серпня, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалася четверта лінія зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України. Це сталося уперше в історії станції.

До цього генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що на даний момент ризик ядерного конфлікту став найсерйознішим за останні десятиліття.

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Запорожская АЭС