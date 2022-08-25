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Россия должна немедленно прекратить военные действия вокруг ЗАЭС, - Госдеп США

Фото: Запорожская АЭС (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская, Милан Лелич

Действия России на Запорожской АЭС создают риск ядерного инцидента и утечки радиации, которые могут представлять опасность не только для Украины, но и для соседних стран и всего международного сообщества. Единственный путь решения этой проблемы - возвращение Украине контроля над ЗАЭС и вывод российских войск с территории Украины.

Об этом на онлайн-брифинге заявила заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Россия должна немедленно прекратить военные действия вокруг этого места и позволить работающему там украинскому персоналу выполнять свои обязанности без давления со стороны российских вооруженных сил", – сказала Дженкинс.

Она также подчеркнула важность немедленного доступа на ЗАЭС специалистов МАГАТЕ. При этом, отметила заместитель госсекретаря, этот визит должен быть организован "с полным уважением к принципу украинского суверенитета".

Отвечая на вопрос корреспондента РБК-Украина о том, не стоит ли США немедленно объявить о возможных санкциях против россиян на случай, если на ЗАЭС случится авария, Дженкинс сказала, что сейчас все усилия направлены на то, чтобы такой аварии избежать.

Как сообщалось, в четверг, 25 августа, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась четвертая линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Это произошло впервые в истории станции.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на данный момент риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

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Запорожская АЭС