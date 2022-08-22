Ризик ядерного конфлікту став найвищим за десятиліття, - Гутерріш

На даний момент ризик ядерного конфлікту став найсерйознішим за останні десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша на засіданні Ради безпеки.

На його думку, "брязкання ядерною зброєю" потрібно припинити.

"Ядерний ризик досяг найвищої точки за десятиліття", - сказав він.

Він зазначив, що країни, які мають ядерну зброю, повинні взяти на себе зобов'язання не застосовувати її першими і "запевнити неядерні держави в тому, що не будуть застосовувати або загрожувати застосуванням ядерних озброєнь проти них".

Гутерріш також заявив, що ситуація із Запорізькою АЕС має вирішитись за допомогою діалогу.

"Прихильність діалогу має бути виявлена ​​в ситуації на Запорізькій АЕС. Я знову підтверджую, що ООН має в Україні можливості в галузі безпеки і логістики, щоб забезпечити місію МАГАТЕ з Києва до Запоріжжя", - сказав він.