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Росія не домовлялась про постійне розміщення спостерігачів в Керченській протоці, - МЗС РФ

Новини » Політика    22.01.2019 - 16:16
Росія не домовлялась про постійне розміщення спостерігачів в Керченській протоці, - МЗС РФ
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Росія, Німеччина і Франція не домовлялися про направлення спостерігачів цих країн в Керченську протоку на постійній основі

Статс-секретар, заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що президент РосіїВолодимир Путін домовився з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про те, що буде тільки одноразове відвідування Керченської протоки експертами-спостерігачами з Німеччини та Франції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна"

Карасін заявив, що Росія, Німеччина і Франція не домовлялися про направлення спостерігачів цих країн в Керченську протоку на постійній основі.

"Наш президент в нещодавній розмові з канцлером Німеччини домовлявся про те, що буде одноразове відвідування експертами-спостерігачами Німеччини і Франції, які зроблять відповідні нотатки, доповідатимуть їх потім своїм урядам. Про це йшла мова. Все інше - штучне винахід, що в основному пов'язано з політологами, журналістами", - сказав він.

Карасін додав, що "домовленість була тільки про це, поки вона не реалізована".

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Хайко Маас передав російській стороні документ з пропозиціями по Керченській протоці.

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна не дозволить Російської Федерації вирішувати, як Києву використовувати Азовське море.

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