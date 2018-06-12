Лавров: омбудсмены РФ и Украины разрабатывают дорожную карту обмена заключенными

Лавров прокомментировал подготовку обмена заключенными
Российский и украинский омбудсмены разрабатывают дорожную карту обмена заключенными. Об этом по итогам саммита министров нормандского формата заявил глава МИД России Сергей Лавров, передают российские СМИ.
"Мы подтвердили приоритетность решения гуманитарных проблем, внимания вопросу о том, чтобы договариваться об условиях освобождения удерживаемых лиц", - заявил Лавров.
Он также отметил, что ранее лидеры Украины и РФ обсудили вопрос обмена заключенными.
"Специальные представители по правам человека в контакте находятся по итогам их разговора и пытаются создать какую-то такую дорожную карту решения вопросов относительно освобождения удерживаемых лиц", - добавил Лавров.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Климкин после переговоров министров стран "нормандской четверки" в Берлине заявил, что необходимо сохранять давление на Российскую Федерацию по всем без исключения политическим заключенным.