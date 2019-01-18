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Путин согласился допустить в Керченский пролив специалистов из Франции и Германии

Новости » Политика    18.01.2019 - 13:38
Путин согласился допустить в Керченский пролив специалистов из Франции и Германии
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

ФРГ хочет согласовать эту поездку с Украиной

Президент РФ Владимир Путин согласился допустить германских и французских специалистов в Керченский пролив. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что Германия теперь хочет согласовать эту поездку с Украиной.

"Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности. И президент Путин тут же согласился", - сказал он.

Он добавил, что некоторое время спустя Меркель попросила, чтобы германские специалисты приехали вместе с французскими, и на это Путин тоже согласился.

Со своей стороны Маас после этого уточнил, что только на переговорах в пятницу с Лавровым предложил, чтобы Германия и Франция занялись вопросами, связанными с обеспечением свободного прохода по Керченскому проливу.

До этого сообщалось, что глава МИД Германии Хайко Маас передал российской стороне документ с предложениями по Керченскому проливу.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина не позволит Российской Федерации решать, как Киеву использовать Азовское море.

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