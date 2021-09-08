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Будемо працювати з ЄС. Україна хоче розширення санкцій проти Росії за Крим

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Київ, Середа 08 вересня 2021 19:38
Будемо працювати з ЄС. Україна хоче розширення санкцій проти Росії за Крим Фото: Еміне Джапарова, перший заступник глави МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України вітає рішення ЄС про продовження персональних санкцій проти Росії за окупацію Криму. Водночас українська сторона хоче розширити санкційний список.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову.

Як наголосила представниця МЗС, дія європейських санкцій має продовжуватися до того моменту, поки Росія не поверне Україні всі незаконно окуповані території.

"Україна працюватиме разом з ЄС над розширенням сфери застосування санкцій, зокрема на осіб, відповідальних за порушення прав людини, включно із незаконними арештами 3 та 4 вересня в Криму", - заявила вона.

Зазначимо, Джапарова говорить про затримання в Криму чотирьох кримських татар та заступника глави Меджлісу Нарімана Джелялова російськими силовиками та їх подальший арешт у справі про нібито "диверсію".

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Санкції проти Росії МЗС Крим Еміне Джапарова
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