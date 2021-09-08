ЄС погодив продовження персональних санкцій проти Росії
Фото: Євросоюз продовжує санкції проти Росії (naslovi eu)
Європейський союз погодив продовження персональних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Санкції були введені за підрив територіальної цілісності України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Посли ЄС дали зелене світло на продовження на шість місяців заборон на видачу віз і заморожування активів 177 особам і 44 організаціям, які, як вважається, підірвали територіальну цілісність України", - зазначив журналіст.
Він також звернув увагу на те, що санкції проти Росії діють вже сім років.
Нагадаємо, раніше Україна ввела санкції проти суддів і силовиків Російської Федерації за переслідування українців у Криму.