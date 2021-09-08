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ЄС погодив продовження персональних санкцій проти Росії

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Брюссель, Середа 08 вересня 2021 11:47
ЄС погодив продовження персональних санкцій проти Росії Фото: Євросоюз продовжує санкції проти Росії (naslovi eu)
Автор: Сергей Новиков

Європейський союз погодив продовження персональних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Санкції були введені за підрив територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Посли ЄС дали зелене світло на продовження на шість місяців заборон на видачу віз і заморожування активів 177 особам і 44 організаціям, які, як вважається, підірвали територіальну цілісність України", - зазначив журналіст.

Він також звернув увагу на те, що санкції проти Росії діють вже сім років.

Нагадаємо, раніше Україна ввела санкції проти суддів і силовиків Російської Федерації за переслідування українців у Криму.

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