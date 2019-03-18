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Росія більше не є надійним партнером цивілізованого світу, - МЗС України

Новини » Політика    18.03.2019 - 16:12
Росія більше не є надійним партнером цивілізованого світу, - МЗС України
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Анексія Криму продемонструвала те, що РФ зневажає будь-які норми міжнародного права

Після анексії Криму Росія не є надійним партнером цивілізованого світу. Про це йдеться в заяві МЗС України у п'яту річницю анексії Криму, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС у Facebook

Українські дипломати нагадали, що 5 років тому Росія насильно вторглася до України з військовою силою і зайняла її частину - Крим.

"Це був акт, який чітко продемонстрував, що Росія зневажає будь-які норми міжнародного права і готова до вбивства і ув'язнення тисяч людей, щоб здатися потужними. Такий акт агресії змінив світовий лад - Росія вже не є надійним партнером цивілізованого світу", - йдеться в заяві. 

Росія більше не є надійним партнером цивілізованого світу, - МЗС УкраїниРосія більше не є надійним партнером цивілізованого світу, - МЗС України

РБК-Україна писало, що у п'яту річницю анексії Криму Росією Міністерство закордонних справ Австрії засудило окупацію півострова назвавши її "серйозним порушенням міжнародного права".

Крім того, посольство Польщі в Україні висловило підтримку українцям, які залишилися на території окупованого Криму у п'яту річницю анексії Криму. 

Натомість президент РФ Володимир Путін сьогодні перебуває з візитом в окупованому Криму та бере учасить у заходах, приурочених річниці анексії. 

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