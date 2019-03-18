Австралія ввела санкції проти РФ через ситуацію в Керченській протоці

Фото: Маріз Пейн (globallookpress.com)

Австралія ввела санкція проти 7 росіян

Уряд Австралії 18 березня 2019 року ввів санкції проти громадян Росії, причетних до нападу і захоплення українських кораблів і моряків в Керченській протоці, а також проти ватажків так званих "ЛНР" і "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Австралії Марізе Пейн.

Крім того, міністр нагадала, що Австралія спільно з США, Великобританією та іншими країнами-членами ЄС і Канадою є твердим прихильником суверенітету і територіальної цілісності України.

"Сьогодні я оголошую цільові фінансові санкції та заборони поїздок семи росіянам за їх роль в перехопленні і захопленні українських морських суден, які намагалися пройти через Керченську протоку. Австралія стурбована цією ескалацією напруженості в Азовському морі в листопаді 2018 року", - йдеться в заяві.

Також Пейн закликала владу Росії без зволікань звільнити українських моряків і судна, і забезпечити безперешкодну навігацію в Керченській протоці.

"Австралія не визнає ніяких дій, спрямованих на легітимізацію анексії Криму чи відокремлення частин Донецької і Луганської областей України. Тому я також ввела цільові фінансові санкції та заборони поїздок проти трьох "лідерів" контрольованих сепаратистами районів Донецької та Луганської областей України після так званих виборів в листопаді 2018 року", - йдеться в заяві міністра.

Нагадаємо, 25 листопада в Керченській протоці російські прикордонні кораблі атакували українські малі броньовані катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Один з російських кораблів протаранив український буксир. Внаслідок агресивних дій РФ 24 українських моряки були захоплені у полон. Наразі вони заарештовані і знаходять на території РФ, їх звинувачують у незаконному перетині кордону. Всі захоплені моряки заявили, що є військовополоненими. Україна та світ вимагають від РФ їхнього звільнення.

Як писало РБК-Україна, за словами президента України Петра Порошенка, президент Російської Федерації Володимир Путін очікував, що українські судна відкриють вогонь у відповідь в Керченській протоці і це стало б приводом для РФ, щоб почати наземну операцію.