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Росія блокує доступ інспекторів МАГАТЕ до ядерних об'єктів на Донбасі

Автор: Дмитро Левицький

Російська Федерація не пропускає інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав це порушенням договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомила прес-служба делегації України в ТКГ.

Інспектори МАГАТЕ через дії Росії не можуть перевірити стан ядерних матеріалів на кількох об’єктах на окупованій території Донбасу.

"Блокування доступу інспекторів МАГАТЕ до ядерного матеріалу на тимчасово окупованих територіях - це ознаки свідомого порушення Російською Федерацією договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - цитує Кравчука прес-служба делегації.

В українській делегації наголосили, що Росія свідомо перешкоджає роботі міжнародної організації.

"Очевидним є те, що, перешкоджаючи діяльності МАГАТЕ в Україні, РФ дискредитує себе, в першу чергу, як член Агентства і, в другу, - як постачальник ядерних послуг та технологій до третіх країн", - додали в делегації.

Нагадаємо, в Україні заявляли про небезпеку потрапляння радіоактивної води з Донбасу до Азовського моря.

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Російська ФедераціяДонбасМАГАТЭКравчук