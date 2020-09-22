Путін заявив Макрону, що Навальний міг отруїтися сам, - Le Monde

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент Росії Володимир Путін у розмові з французьким колегою Еммануелем Макроном 14 вересня заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний міг сам прийняти отруту "Новачок". Він також зневажливо висловився про опозиціонера.

Про це пише французька газета Le Monde з посиланням на джерела.

Російський президент розповів Макрону, що Навальний нібито використовував свій Фонд боротьби з корупцією для "шантажу депутатів і чиновників". Путін також назвав Навального "простим баламутом в інтернеті".

За даними газети, Путін припустив, що Навальний сам міг прийняти отруту, а нервово-паралітичну речовину не так складно виготовити, як вважається.

Макрон, своєю чергою, тут же відкинув версію про спробу Навального отруїтися самому, як пише газета.

Нагадаємо, Навальний втратив свідомість 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Пізніше його перевезли в берлінську клініку "Шаріте". Потім уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок".

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп відмовився обговорювати питання отруєння Навального.

Нагадаємо, НАТО вимагає від Росії прозорого розслідування отруєння Навального.