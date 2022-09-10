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Росія з 24 лютого витратила більше половини своїх ракет, - Міноборони

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Росіяни, за даними української розвідки, витратили більше 57% свого ракетного потенціалу, який у них був на початок вторгнення в Україну 24 лютого. Щоб його відновити, їм знадобиться як мінімум п'ять років.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів міністр оборони Олексій Резніков.

"Вони спочатку витрачали дорогі ракети - "Іскандери", "Калібри" та решту. Сьогодні коли я бачу у зведеннях кількість витрачених "Іскандерів", то їх там вже одиниці, тому що вони вже закінчуються", - сказав чиновник.

Резніков пояснив, що за стандартами росіяни мають тримати стратегічний запас мінімум 25-30% на випадок, що на них нападуть. "Тому якщо 57% витратили, додайте ще 25% і ви побачите, скільки залишається", - зазначив він.

Через таку ситуацію, за словами міністра, окупанти почали використовувати "стару рухлядь, різні "Х", які десь на складах". "Вони й не думали, але вже почали їх використовувати. А це більш повільні ракети, трохи легше з ними боротися", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони, у Росії залишилося менше половини з тих ракет, які у неї були до початку війни з Україною. Високоточна зброя в них вже на межі.

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Міністерство оборони України