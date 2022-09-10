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Россия с 24 февраля израсходовала более половины своих ракет, - Минобороны

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Россияне, по данным украинской разведки, потратили более 57% своего ракетного потенциала, который у них был на начало вторжения в Украину 24 февраля. Чтобы его восстановить, им понадобится как минимум пять лет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр обороны Алексей Резников.

"Они изначально тратили дорогие ракеты - "Искандеры", "Калибры" и остальное. Сегодня когда я вижу в сводках количество потраченных "Искандеров", то их там уже единицы, потому что они уже заканчиваются", - сказал чиновник.

Резников пояснил, что по стандартам россияне должны держать стратегический запас минимум 25-30% на случай, что на них нападут. "Поэтому если 57% потратили, добавьте еще 25% и вы увидите, сколько остается", - отметил он.

Из-за такой ситуации, по словам министра, оккупанты начали использовать "старую рухлядь, разные "Х", которые где-то на складах". "Они и не думали, но уже начали их использовать. А это более медленные ракеты, немного легче с ними бороться", - подчеркнул Резников.

Напомним, за данным ГУР Минобороны в России осталось меньше половины из тех ракет, которые у нее были до начала войны с Украиной. Высокоточное оружие у них уже на пределе.

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Министерство обороны Украины