Россия с 24 февраля израсходовала более половины своих ракет, - Минобороны

Россияне, по данным украинской разведки, потратили более 57% своего ракетного потенциала, который у них был на начало вторжения в Украину 24 февраля. Чтобы его восстановить, им понадобится как минимум пять лет.

"Они изначально тратили дорогие ракеты - "Искандеры", "Калибры" и остальное. Сегодня когда я вижу в сводках количество потраченных "Искандеров", то их там уже единицы, потому что они уже заканчиваются", - сказал чиновник.

Резников пояснил, что по стандартам россияне должны держать стратегический запас минимум 25-30% на случай, что на них нападут. "Поэтому если 57% потратили, добавьте еще 25% и вы увидите, сколько остается", - отметил он.

Из-за такой ситуации, по словам министра, оккупанты начали использовать "старую рухлядь, разные "Х", которые где-то на складах". "Они и не думали, но уже начали их использовать. А это более медленные ракеты, немного легче с ними бороться", - подчеркнул Резников.