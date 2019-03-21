Нові санкції проти Росії набули чинності

Фото: розширені санкції проти Росії вступили в силу (РБК-Україна)

Санкції проти Росії поширюються на причетних до захоплення моряків

Сьогодні, 21 березня, набули чинності розширені санкції проти Росії. Текст відповідного указу президента Петра Порошенка опубліковано у парламентській газеті "Голос України".

Розширений санкційний список включає 294 компанії та 848 фізичних осіб, у тому числі тих, що брали участь у будівництві Креченского мосту, захопленні українських моряків, проведенні фейкових "виборів" на окупованому Донбасі і в Криму, порушували українські закони щодо в'їзду/виїзду до Криму і поширювали друковану антиукраїнську продукцію.

Крім того, введено санкції проти осіб і компаній, щодо яких раніше застосували обмеження Євросоюз, США та Канада. Також на підставі пропозицій НБУ продовжено санкції проти чотирьох банків з російським капіталом.

Під санкції потрапили музеї окупованого Криму, російські видавництва "Ексмо", "Вече", "Центрполиграф", ВГТРК, "Ялтинська кіностудія", а також глава "Роснефти" Ігор Сєчін, Держдуми РФ В'ячеслав Володін, представник "ЛНР" на переговорах у Мінську Владислав Дейнего та інші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чорногорія, Албанія та Норвегія підтримали введені Євросоюзом нові санкції проти Росії. Відзначимо, 15 березня Рада ЄС оприлюднила рішення про санкції проти восьми причетних до захоплення моряків росіян.

Крім того, напередодні в Державному департаменті США пообіцяли посилення санкцій проти Росії.