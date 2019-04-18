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РФ заборонила експорт нафтопродуктів в Україну

Новини » Промисловість    18.04.2019 - 12:36
РФ заборонила експорт нафтопродуктів в Україну
Ілюстративне фото (Statoil.com)

Крім того, Росія розширює заборону на ввезення деяких українських товарів

Російська Федерація встановлює заборону на експорт в Україну нафти і нафтопродуктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, Росія встановить заборону не тільки на нафту і нафтопродукти в Україну, але і розширює заборону на ввезення деяких українських товарів.

"Встановлюється заборона на експорт на Україну російської нафти і нафтопродуктів", - заявив глава кабінету міністрів під час засідання уряду.

За словами Медведєва, Росія змушена захищати свої інтереси і прийняти відповідні заходи.

"Я підписав постанову уряду на цю тему. Ми розширюємо заборону на ввезення в Росію окремих видів товарів, цей захід торкнеться української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік склала майже 250 млн доларів", - зазначив Медведєв.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що аналітики Bloomberg Economics з посиланням на дослідження, опубліковане британською аналітиком Скоттом Джонсоном, стверджують, що за 5 років анексії Криму економіка РФ зменшилася більш ніж на 10% або на 150 млрд доларів - порівняно з 2013 роком.

Крім того, Білорусь повідомила російську компанію "Транснефть", що планує підвищити тарифи на транзит нафти на 23%. Підвищити тариф на прокачування по своїй ділянці нафтопроводу "Дружба" Білорусь має намір з 1 травня. У Білорусі таким чином хочуть поліпшити екологію за рахунок трубопровідного транспорту.

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