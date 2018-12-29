Росія розширила список заборонених українських товарів

Фото: Дмитро Медведєв (kremlin.ru)

Медведєв повідомив про новоий список, але поки не уточнив перелік

Уряд Російської Федерації розширив список українських товарів, заборонених до ввезення на територію цієї країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію російського прем'єра Дмитра Медведєва в Twitter.

Медведєв повідомив, що відповідну постанову вже підписано, однак не розкрив перелік товарів.

"Росія вводить заборону на імпорт деяких українських товарів. Це - міра у відповідь на санкційні обмеження з боку України. Підписав відповідну постанову", - написав він.

Нагадаємо, уряд Російської Федерації 25 грудня оприлюднив розширений список українських фізичних і юридичних осіб, проти яких були введені санкції. У відповідному документі російського відомства з'явилося 7 нових компаній, а також 245 осіб, серед яких політики, бізнесмени та громадські діячі. Всього під санкції РФ підпадають 557 фізичних осіб та 75 компаній.

ПУкраїна продовжила заборону на ввезення російських товарів до 31 грудня 2019 року включно. З 2016 року під дію санкцій потрапили м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби та інші позиції.