ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Росія розширила список заборонених українських товарів

Новини » Політика    29.12.2018 - 12:50
Росія розширила список заборонених українських товарів
Фото: Дмитро Медведєв (kremlin.ru)

Медведєв повідомив про новоий список, але поки не уточнив перелік

Уряд Російської Федерації розширив список українських товарів, заборонених до ввезення на територію цієї країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію російського прем'єра Дмитра Медведєва в Twitter.

Медведєв повідомив, що відповідну постанову вже підписано, однак не розкрив перелік товарів.

Росія розширила список заборонених українських товарів

"Росія вводить заборону на імпорт деяких українських товарів. Це - міра у відповідь на санкційні обмеження з боку України. Підписав відповідну постанову", - написав він.

Нагадаємо, уряд Російської Федерації 25 грудня оприлюднив розширений список українських фізичних і юридичних осіб, проти яких були введені санкції.  У відповідному документі російського відомства з'явилося 7 нових компаній, а також 245 осіб, серед яких політики, бізнесмени та громадські діячі. Всього під санкції РФ підпадають 557 фізичних осіб та 75 компаній.

ПУкраїна продовжила заборону на ввезення російських товарів до 31 грудня 2019 року включно. З 2016 року під дію санкцій потрапили м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби та інші позиції.

Журналіста Сущенка помістили до карцеру в російській в'язниці Санкції ЄС проти Росії сьогодні вступають в силу
Новини України Дмитро МедведєвРосійська ФедераціяСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся