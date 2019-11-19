Німеччина і Франція внесуть великий внесок у світ на Донбасі, - Маас

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

У світі на Донбасі зацікавлена Європа

Німеччина і Франція будуть намагатися зробити великий внесок у рішення, яке призведе до повернення світу на сході України. Про це заявив Федеральний Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив Маас, світ на Донбасі входить в інтереси Європи.

"Цей закон про особливий статус з підготовкою місцевих виборів та обробка злочинів, які сталися під час конфлікту, це тільки два великі питання, що стоять перед нами. Тому Німеччина разом з Францією буде багато робити для вирішення, щоби зрештою світ прийшов на Схід України. Ми це робимо не як нейтральні посередники. Ми стоїмо за інтереси Європи. Ми стоїмо за територіальну цілісність України", - заявив Маас.

Раніше РБК-Україна писало, що за словами Маасу, в питанні врегулювання на Донбасі прийшла черга Росії виконувати зобов'язання. Глава МЗС Німеччини зазначив, що українська сторона виконала зобов'язання по Донбасу.

Нагадаємо, нормандська зустріч відбудеться 9 грудня в Парижі. За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, українська сторона готова прийняти розумний компроміс, який принесе прогрес.