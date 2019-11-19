ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина і Франція внесуть великий внесок у світ на Донбасі, - Маас

Новини » Політика     19.11.2019 - 17:57
Німеччина і Франція внесуть великий внесок у світ на Донбасі, - Маас
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

У світі на Донбасі зацікавлена Європа

Німеччина і Франція будуть намагатися зробити великий внесок у рішення, яке призведе до повернення світу на сході України. Про це заявив Федеральний Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомив Маас, світ на Донбасі входить в інтереси Європи.

"Цей закон про особливий статус з підготовкою місцевих виборів та обробка злочинів, які сталися під час конфлікту, це тільки два великі питання, що стоять перед нами. Тому Німеччина разом з Францією буде багато робити для вирішення, щоби зрештою світ прийшов на Схід України. Ми це робимо не як нейтральні посередники. Ми стоїмо за інтереси Європи. Ми стоїмо за територіальну цілісність України", - заявив Маас.

Раніше РБК-Україна писало, що за словами Маасу, в питанні врегулювання на Донбасі прийшла черга Росії виконувати зобов'язання. Глава МЗС Німеччини зазначив, що українська сторона виконала зобов'язання по Донбасу.

Нагадаємо, нормандська зустріч відбудеться 9 грудня в Парижі. За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, українська сторона готова прийняти розумний компроміс, який принесе прогрес.

Пристайко про нормандську зустріч: готові прийняти розумний компроміс Глава МЗС Німеччини прибув у Київ
Новини України Гайко МаасНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся