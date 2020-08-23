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У Росії заявили про "ризики українського сценарію" в Білорусі

Москва, Неділя 23 серпня 2020 22:16
У Росії заявили про "ризики українського сценарію" в Білорусі
Фото: Сергій Лавров (mid.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Лавров констатує нормалізацію ситуації в Білорусі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що після сплеску насильства в перші дні протестів, ситуація в Білорусі нормалізується. Однак, за його словами, деякі сили нібито намагаються реалізувати "український сценарій".

Таку заяву він зробив на освітньому форумі, передає російське агенство ТАСС.

Як стверджує Лавров, до координаційної ради білоруської опозиції, створеної штабом Світлани Тіхановської для мирної передачі влади, входить чимало людей, відомих негативним ставленням до розвитку Союзної держави Росії та Білорусі.

Крім того, російський дипломат виступив проти посередництва Заходу у вирішенні політичної кризи в Білорусі.

"Коли Захід говорить, що тільки посередництво за участю західних країн буде ефективним, звичайно, у всіх свіжо в пам'яті, як це все було в Україні, де західне посередництво обернулося повною недоговороздатністю наших відповідних партнерів", - заявив він.

Нагадаємо, у ЄС не мають наміру перетворювати Білорусь на другу Україну; в ЄС пояснили, що криза в Білорусі відрізняється від ситуації в Україні під час Революції Гідності.

Повторення "українського сценарію" в Білорусі також не хоче президент Франції Еммануель Макрон.

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