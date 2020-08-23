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Євросоюз не має наміру перетворювати Білорусь на другу Україну, - Боррель

Брюссель, Неділя 23 серпня 2020 15:38
Євросоюз не має наміру перетворювати Білорусь на другу Україну, - Боррель
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com / fotomaec)
Автор: Дмитро Левицький

Боррель пояснив різницю між ситуаціями в Україні та Білорусі

Сьогоднішня криза у Білорусі не схожа на ситуацію, яка була в Україні у 2013-2014 роках. Протести в Україні мали геополітичних характер, адже українці робили вибір між Європою та Росією під прапорами Євросоюзу.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанській газеті El Pais.

Як пояснив Боррель, білоруси зараз не сперечаються "бути з мамою чи татом", а просто вимагають громадянських свобод та прав.

"Європейських прапорів немає на демонстраціях. І Євросоюз не має наміру перетворювати Білорусь на другу Україну. Ми повинні сприяти політичній реформі, але не виступати у ролі спотворюючого фактору, як нас можуть сприймати з російської сторони. Ця напруга між Європою та Росією закінчилася вогнем, насильством та розпадом української території", - зазначив він.

Дипломат додав, що сьогоднішньою проблемою білорусів є не вибір між Росією та Європою, а досягнення свободи та демократії, які є основними цінностями Євросоюзу, і Європа буде їх підтримувати.

Нагадаємо, раніше французький президент Еммануель Макрон також заявляв, що Євросоюз не хоче повторення українського сценарію в Білорусі.

При цьому Європейський союз готовий виступити посередником між білоруською владою, опозицією та невдоволеним громадянським суспільством.

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