У Росії заявили про перемогу в суперечці з Україною щодо вагонів

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Нібито перемога полягає в тому, що Росії не доведеться нічого змінювати на своєму ринку

В Російській Федерації заявили про перемогу у багаторічній суперечці з Україною щодо поставок української залізничної техніки незважаючи на те, що Україна виграла у Росії апеляцію у Світовій організації торгівлі (СОТ).Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Мінекономрозвитку, офіційно представляє Росію в СОТ, вважає рішення апеляційного органу - це перемога Росії, оскільки по суті їй не доведеться нічого змінювати на своєму ринку.

Нагадаємо, Україна виграла у Росії апеляцію до СОТ по справі про заборону експорту вагонів. Апеляційний орган СОТ відхилив всі вимоги Росії. У той же час апеляційні вимоги України за винятком одного, були задоволені.

Офіційне рішення Апеляційного органу СОТ вже є на сайті організації.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні 2018 року Російська Федерація виграла спір по справі про поставку вагонів в СОТ. Україна намагалася довести, що з 2013 року Росія обмежує постачання з України вагонів, рухомого складу, стрілочних переводів та інших комплектуючих. Також підкреслювалося, що дії Москви були необґрунтованими.

В результаті Всесвітня торгова організація прийняла рішення на користь Росії, зокрема експерти визнали правомірним відмову РФ від сертифікації української продукції. У серпні того ж року Україна оскаржила рішення СОТ.