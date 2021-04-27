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Переговори з "Л/ДНР" - це червона лінія для України, - Кулеба

Новость на русском → Київ, Вівторок 27 квітня 2021 20:10
Переговори з "Л/ДНР" - це червона лінія для України, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прямі переговори з лідерами так званих "ЛНР" і "ДНР" - це червона лінія. Її, за словами міністра, Україна ніколи не перейде.

Про це він заявив в ефірі програми HARDtalk на телеканалі BBC News World.

"Ні. Це червона лінія, яку ми не перейдемо. Президент дуже твердий у цьому. Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту - в Москві, і ми не будемо розмовляти з їх маріонетками", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі, щоб обговорити врегулювання конфлікту. Путін, зі свого боку, порадив Зеленському вести переговори з так званими "ДНР"і " ЛНР".

У свою чергу віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що президент Росії Володимир Путін пропозицією Зеленському вести переговори з "ЛДНР" фактично визнав їх і вивів Росію з Мінських угод.

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