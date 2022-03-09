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ЧАЕС та ядерні об'єкти зони відчуження знеструмлено: чим це загрожує

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Київ, Середа 09 березня 2022 13:18
ЧАЕС та ядерні об'єкти зони відчуження знеструмлено: чим це загрожує Фото: Чорнобильська АЕС знеструмлена (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Чорнобильська атомна електростанція (АЕС) та інші ядерні об'єкти зони відчуження знеструмлені через пошкодження високовольтної лінії. Тривала відсутність електрики може призвести до виходу радіації зі сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатому".

Повідомляється, що в сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних збірок.

"Вони потребують постійного охолодження. Яке можливе тільки при наявності електропостачання. Якщо ж його не буде, то насоси не будуть виробляти охолодження. Як наслідок - зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України, Білорусі, Росії, Європи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, без електрики не працює вентиляція на об'єкті, і весь персонал може отримати небезпечну дозу випромінювання. Також не працює система пожежогасіння, і це великий ризик при пожежі, яка може статися внаслідок влучання снаряда.

"Наразі тривають бойові дії, що унеможливлює проведення ремонтних робіт та відновлення енергоживлення. Знеструмлено і місто Славутич", - додали в "Енергоатомі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті дій російських військ повністю знеструмлено Чорнобильську АЕС, бойові дії тривають, що унеможливлює ремонтні роботи.

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