У Росії затримали двох американців, - Держдеп США

Американців затримали в Новоросійську

Госдепартамент США подтвердил информацию о задержании в России двух граждан США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Сообщается, что американцев задержали в в Новороссийске.

"У нас нет приоритетов выше, чем защита граждан США за рубежом", - говорится в сообщении.

В Госдепе заявили, что "в силу правил обеспечения защиты частной жизни" они не располагают на данный момент дополнительной информацией.

Напомним, 28 декабря 2018 года работники Федеральной службы безопасности Российской Федерации задержали в Москве гражданина Соединенных Штатов Америки из-за подозрения в шпионаже. Позже сообщили, что арестованный в Москве гражданин США Пол Уилан является также гражданином Великобритании. РБК-Украина писало, что 22 февралая 2019 года американцу Полу Уилану продлили арест до мая.

Отметим, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия не должна использовать граждан Британии в качестве "пешек в дипломатических шахматных играх".

Также ирландское посольство и британское посольство просили о консульском доступе к Уилану. При этом в МИД РФ заявляли, что арестованного посещали только представители США. Отмечалось также, что другие страны, гражданство которых есть у задержанного, обратились за разрешением на визит.