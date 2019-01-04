Лондон відреагував на затримання РФ екс-морпіха з британським громадянством

Фото: Джеремі Хант (Wikipedia)

Хант зазначив, що 48-річному Вілану виявляється "всіляка підтримка"

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант заявив, що Росія не повинна використовувати громадян Британії як "пішаків у дипломатичних шахових іграх". Про це повідомляє РБК-Украна з посиланням на ВВС.

Хант про це заявив після арешту колишнього американського морського піхотинця Пола Уїлана. Він зазначив, що "вкрай стурбований" з приводу екс-морпіха, який був затриманий в РФ за підозрою в шпигунстві.

"Фізичні особи не повинні використовуватися як пішаків у дипломатичних шахових іграх", - заявив він.

Хант зазначив, що 48-річному Вилану виявляється "всіляка підтримка". Як зазначається, Вілан народився в Канаді у британських батьків і переїхав в США в дитинстві.

Нагадаємо, заарештований у Москві за звинуваченням у шпигунстві громадянин США Пол Уїлан є також громадянином Великобританії.

Відзначимо, 28 грудня працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) затримали в Москві громадянина Сполучених Штатів Америки (США) через підозру в шпигунстві.