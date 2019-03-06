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У Росії затримали двох американців, - Держдеп США

Новини » Надзвичайні події    06.03.2019 - 21:39
У Росії затримали двох американців, - Держдеп США
Фото: Держдепартамент США (U.S. Department of State)

Американців затримали в Новоросійську

Держдепартамент США підтвердив інформацію про затримання в Росії двох громадян США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Повідомляється, що американців затримали в Новоросійську.

"У нас немає пріоритетів вище, ніж захист громадян США за кордоном", - йдеться у повідомленні.

У Держдепі заявили, що "в силу правил забезпечення захисту приватного життя" вони не володіють на даний момент додатковою інформацією.

Нагадаємо, 28 грудня 2018 року працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації затримали в Москві громадянина Сполучених Штатів Америки через підозру в шпигунстві. Пізніше повідомили, що заарештований у Москві громадянин США Пол Уілан є також громадянином Великобританії. РБК-Україна писало, що 22 февралая 2019 року американцеві Полу Уілану продовжили арешт до травня.

Зазначимо, міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант заявив, що Росія не повинна використовувати громадян Британії як "пішаків у дипломатичних шахових іграх".

Також ірландське посольство і британське посольство просили про консульський доступ до Уілана. При цьому в МЗС РФ заявляли, що заарештованого відвідували тільки представники США. Зазначалося також, що інші країни, громадянство яких є у затриманого, звернулися за дозволом на візит.

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