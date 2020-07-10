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Лавров: Україна в ТКГ відмовилася від домовленостей зустрічі в Берліні

Москва, П'ятниця 10 липня 2020 15:28
Лавров: Україна в ТКГ відмовилася від домовленостей зустрічі в Берліні
Фото: Сергій Лавров (mid.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

На нормандській зустрічі радників домовилися про чергову фазу обміну полоненими

У Росії назвали останню зустріч радників лідерів країн нормандського формату в Берліні вельми продуктивною. Проте, російська сторона зявила, що Україна нібито відмовилася від досягнутих нею домовленостей на засіданні ТКГ.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, передає видання "РІА Новини".

За його словами, на нормандській зустрічі радників домовилися про чергову фазу обміну полоненими.

Крім того, він підкреслив, досягли домовленості в контактній групі про питання безпеки, включаючи узгодження текстів наказів, які повинні бути прийняті з української сторони та "ДНР/ЛНР". Також була ще одна домовленість.

"Це подання Україною свого бачення документа, який буде містити поправки в Конституцію для цілей відображення особливого статусу районів Донбасу в повній відповідності з мінськими домовленостями", - заявив Лавров.

Нагадаємо, ТКГ не змогла узгодити навіть преамбулу закону про особливий статус Донбасу.

Крім того, повноважний представник Росії в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов заявив про "створення в Україні ще двох держав".

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