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У Росії через вибухи боєприпасів постраждали шість осіб

Рязанська область, Середа 07 жовтня 2020 19:55
У Росії через вибухи боєприпасів постраждали шість осіб
Фото: вибух боєприпасів у Рязанській області (twitter.com/JNovikovaA)
Автор: РБК-Україна

У Рязанській області Росії через вибухи боєприпасів постраждали шість осіб. Більшості з них знадобилася госпіталізація.

Про це повідомляє ТАСС.

"Госпіталізовано п'ять осіб. Двоє (спрямовані, - ред.) у Скопинську районну лікарню і троє - в Ряжську районну лікарню", - повідомив керівник територіального центру медицини катастроф Рязанської області Сергій Кузьмінов.

Нагадаємо, сьогодні в районі селища Желтухіно Рязанської області сталася пожежа на території військової частини. Після чого вогонь перекинувся на склад для зберігання артилерійських боєприпасів.

Пізніше в області оголосили евакуацію, в результаті чого місцевих жителів з 14 населених пунктів, які знаходяться поряд з палаючим військовим складом, відвезли на безпечну дистанцію.

Нагадаємо, раніше в Йорданії стався вибух на складі боєприпасів. Приміщення належало збройним силам Йорданії, де зберігались непридатні для використання міномети.

Крім того, у вересні в Чехії стався пожежа на складах з боєприпасами, тоді людей евакуювали.

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