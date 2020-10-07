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Вибухи в Росії: евакуювали 14 населених пунктів

Рязанська область, Середа 07 жовтня 2020 17:02
Вибухи в Росії: евакуювали 14 населених пунктів
Фото: пожежа на складах боєприпасів (ryazpressa.ru)
Автор: Андрій Козловський

В Рязанській області почали евакуювати місцевих жителів з 14 населених пунктів, які знаходяться поряд з палаючим військовим складом. Також до гасіння залучено близько 70 військовослужбовців та десять одиниць техніки.

Про це зповідомляє "ТАСС".

Як повідомляється, вже евакуювали понад 1 600 людей з населених пунктів в Рязанській області. За попередніми даними, місцевих жителів вивозять через пожежу та вибухи боєприпасів.

Нагадаємо, 7 жовтня на території розташованого в лісі складу боєприпасів ЗВО в районі селища Желтухино Рязанської області загорілася трава. Потім вогонь перекинувся на майданчик зберігання артилерійських боєприпасів.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що в Йорданії стався вибух на складі боєприпасів.

Крім того, у вересні відбувся пожежа на чеських складах з боєприпасами, людей тоді евакуювали.

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