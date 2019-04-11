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У Росії пов'язали майбутнє нормандського формату з виборами в Україні

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 10:16
У Росії пов'язали майбутнє нормандського формату з виборами в Україні
Фото: Григорій Карасін (flickr.com/iiss_org)

Вибори 2019 можуть визначити долю нормандського формату по Донбасу

Від підсумків виборів 2019 в Україні залежить доля нормандського формату по врегулюванню на Донбасі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, передають російські ЗМІ.

За його словами, учасникам нормандського формату, в який входять Україна, Росія, Німеччина і Франція, слід "не особливо захоплюватися ворожінням на кавовій гущі" і почекати 21 квітня - другого туру виборів президента України.

"Підсумки голосування багато в чому визначать, чи буде прискорення в цьому процесі, чи буде сам процес більш результативним чи знову повернеться до того уповільненого безрезультатного обговорення, яке, на жаль, було властиве для позиції української сторони впродовж останніх років", - додав Карасін.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters підтвердило, що чинний президент України Петро Порошенко і його опонент у другому турі Володимир Зеленський 12 квітня проведуть зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

На початку квітня глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що Берлін виступає за збереження нормандського формату.

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