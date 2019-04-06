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Німеччина виступає за збереження нормандського формату переговорів, - Маас

Новини » Політика    06.04.2019 - 15:58
Німеччина виступає за збереження нормандського формату переговорів, - Маас
Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Маас сподівається на продовження переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі в нормандському форматі

Берлін виступає за збереження ролі Німеччини та Франції як посередників під час переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас під час зустрічі очільників МЗС країн Великої сімки (G7), повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Міністр закордонних справ Німеччини зазначив, що як Берлін, так і Париж сподіваються на продовження нормандського формату переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

За словами Мааса, переговори у нормандському форматі, у яких беруть участь не лише Україна та Росія, а також Німеччина з Францією, щодо врегулювання ситуації на сході Україні повинні продовжуватися і після президентських виборів.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що ініціює проведення саміту в нормандському форматі після виборів президента України.

Як писало РБК-Україна, президент Франції Еммануель Макрон провів переговори з російським лідером Володимиром Путіним під час яких лідери країн домовилися продовжити роботу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі в нормандському форматі.

Раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустріч в нормандському форматі можлива після того, як Україна, Німеччина і Франція погодять реальний порядок денний щодо врегулювання на Донбасі.

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