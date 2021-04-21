У Держдумі допустили визнання "ЛДНР" і введення російських військ на Донбас

У Росії заговорили про можливість широкомасштабної війни з Україною . Депутат Держдуми Російської Федерації, лідер КПРФ Геннадій Зюганов вважає, що потрібно воювати за Донбас.

За його словами, влада повинна офіційно заявити про те, що буде боротися за Донбас усіма засобами, включаючи військові.

"Я б давно на місці Верховного Головнокомандувача офіційно заявив, що ми будемо захищати свій світ, свою Батьківщину, свою мову. Визнати Донецьку і Луганську республіку ("ДНР" і "ЛНР", - ред.) - це воля наших співвітчизників. Треба офіційно заявити, що ми їх визнаємо і будемо їх захищати, включаючи і військові засоби", - заявив він.

Разом з тим, він вважає, що Україна нібито не в змозі вести сучасну війну.

Зазначимо, вчора у відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.