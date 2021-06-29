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У Росії соратника Навального оголосили в міжнародний розшук

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Москва, Вівторок 29 червня 2021 17:22
У Росії соратника Навального оголосили в міжнародний розшук Фото: соратник Олексія Навального Іван Жданов (navalny.com)
Автор: РБК-Україна

Соратника російського опозиціонера Олексія Навального і колишнього директора "Фонду боротьби з корупцією" Івана Жданова оголосили в міжнародний розшук. Перед цим російський суд заочно заарештував його.

Про це повідомив адвокат Жданова Володимир Воронін у Twitter.

За даними ТАСС, Жданова оголосили в розшук у справі про злісне невиконання рішення суду.

Опозиціонера звинувачують у відмові видалити з інтернету фільм "він вам не Дімон".

За словами Володіна, Жданову було заочно пред'явлено звинувачення в невиконанні рішення суду, заочно було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Потім він був заочно оголошений спершу у федеральний, а потім і в міжнародний розшук.

Нагадаємо, 9 червня Московський міський суд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "штаби Навального" екстремістськими організаціями.

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