У Росії соратника Навального оголосили в міжнародний розшук
Соратника російського опозиціонера Олексія Навального і колишнього директора "Фонду боротьби з корупцією" Івана Жданова оголосили в міжнародний розшук. Перед цим російський суд заочно заарештував його.
Про це повідомив адвокат Жданова Володимир Воронін у Twitter.
За даними ТАСС, Жданова оголосили в розшук у справі про злісне невиконання рішення суду.
Опозиціонера звинувачують у відмові видалити з інтернету фільм "він вам не Дімон".
За словами Володіна, Жданову було заочно пред'явлено звинувачення в невиконанні рішення суду, заочно було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Потім він був заочно оголошений спершу у федеральний, а потім і в міжнародний розшук.
Нагадаємо, 9 червня Московський міський суд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і "штаби Навального" екстремістськими організаціями.