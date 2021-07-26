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У Росії заблокували сайт Навального

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Москва, Понеділок 26 липня 2021 14:52
У Росії заблокували сайт Навального Фото: російський опозиціонер Олексій Навальний (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Росії (Роскомнагляд) заблокувала сайт опозиціонера Олексія Навального. При спробі зайти на нього з території РФ видає повідомлення про блокування доступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

Повідомляється, що доступ до сайту navalny.com обмежено на підставі запиту Генеральної прокуратури Росії. Відповідно до місцевого закону про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації сайти блокуються за заклики до заворушень, поширення фейків або матеріалів небажаних в Росії міжнародних організацій.

Зазначимо, з території України сайт Навального поки відкривається без проблем.

Нагадаємо, Навальний перебуває в російській колонії, де відбуває термін у так званій справі Ів Роше, за якою його звинуватили в шахрайстві. Президент Володимир Путін говорив, що не може дати гарантії того, що той вийде з колонії живим.

Але заперечував причетність спецслужб до спроби отруїти опозиціонера.

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Російська Федерація Навальный сайт
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