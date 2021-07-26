У Росії заблокували сайт Навального

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Росії (Роскомнагляд) заблокувала сайт опозиціонера Олексія Навального . При спробі зайти на нього з території РФ видає повідомлення про блокування доступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК .

Повідомляється, що доступ до сайту navalny.com обмежено на підставі запиту Генеральної прокуратури Росії. Відповідно до місцевого закону про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації сайти блокуються за заклики до заворушень, поширення фейків або матеріалів небажаних в Росії міжнародних організацій.

Зазначимо, з території України сайт Навального поки відкривається без проблем.